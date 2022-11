Salzburg spielt in der Europa League gegen AS Roma

Am Montag hat der österreichische Fußball-Klub Red Bull Salzburg erfahren, wer sein nächster Gegner in der Europa League ist. Das wurde in dem Ort Nyon in der Schweiz ausgelost. Salzburg spielt im Sechzehntel-Finale gegen den italienischen Klub AS Roma. Salzburg erreichte in der Champions League den 3. Platz in seiner Gruppe. Damit startet der Klub im nächsten Jahr in der Europa League.