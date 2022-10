Bombenexplosion in besetzter ukrainischer Stadt Melitopol

In der von Russland besetzten Stadt Melitopol in der Ukraine ist am Dienstag in der Früh eine Autobombe explodiert. Der Sprengsatz in einem Auto wurde vor einem Geschäftszentrum gezündet, in dem auch der örtliche Rundfunk seinen Sitz hat. 5 Menschen wurden dabei verletzt. Die Stadt Melitopol dient Russland als Verwaltungssitz für das Gebiet Saporischschja.