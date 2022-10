Song Contest 2023 mit nur 37 Teilnehmern

Im Mai 2023 findet wieder der Eurovision Song Contest statt, und zwar in Liverpool in England. Dort werden aber um 3 Länder weniger teilnehmen als heuer. Die nicht teilnehmenden Länder sind Montenegro, Nordmazedonien und Bulgarien. Österreich ist aber dabei. Insgesamt werden 37 Musiker und Musik-Gruppen in Liverpool teilnehmen. So wenige waren es seit 2014 nicht mehr.