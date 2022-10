Mindestens 13 Tote nach Absturz von russischem Kampfjet

Am Montagabend ist in der südrussischen Stadt Jejsk ein Kampfflugzeug in ein Wohngebiet abgestürzt. Dabei sind mindestens 13 Menschen gestorben, darunter sind auch 3 Kinder. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Fallschirm retten. Das Flugzeug vom Typ Su-34 war gerade zu einem Übungsflug gestartet. Laut Zeitungsberichten fing ein Triebwerk Feuer.