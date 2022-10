Wieder russische Luftangriffe auf ukrainische Hauptstadt Kiew

Am Montag in der Früh ist die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut von russischen Luftangriffen getroffen worden. Im Stadtzentrum gab es mehrere Explosionen und ein Wohngebäude wurde getroffen. Mindestens eine Person wurde dabei getötet und es gab mehrere Verletzte. Auch in anderen Regionen des Landes gab es Angriffe, dabei sollen ebenfalls mehrere Menschen getötet worden sein.