Mordermittlungen nach tödlichem Autounfall in Niederösterreich

In Litschau in Niederösterreich ermittelt die Polizei wegen einem möglichen Gewaltverbrechen. Eine 87-jährige Frau war am Freitag von einem Auto überrollt und dabei getötet worden. Das Auto gehört ihrem 73-jährigen Ehemann, der festgenommen wurde. Die Polizei glaubt, dass es Mord war.