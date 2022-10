"Corsage" als bester Film beim London Film Festival ausgezeichnet

Der Film "Corsage" von der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer ist am Sonntag in London ausgezeichnet worden. Der Film siegte beim BFI London Film Festival in der Kategorie "bester Film". In dem Film geht es um die österreichische Kaiserin Elisabeth, gespielt von der Schauspielerin Vicky Krieps.