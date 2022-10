Salzburg gegen Dinamo Zagreb 1:1 in Champions League

Am Dienstag spielte das österreichische Fußballteam Red Bull Salzburg in der Champions League. Gegner in der Gruppe E war Dinamo Zagreb aus Kroatien, das Spiel in Zagreb endete 1:1. Nach insgesamt 4 Spielen liegt Salzburg mit 6 Punkten auf Gruppenplatz 2. Die Salzburger haben damit weiter gute Chancen auf den Aufstieg im Fußball-Europacup. Dafür muss man mindestens Gruppen-Dritter werden.