Literaturnobelpreis geht an Annie Ernaux

Die Autorin Annie Ernaux aus Frankreich erhält den Literatur-Nobelpreis 2022. Das hat die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekanntgegeben. Die 82-jährige Ernaux veröffentlichte mehr als 20 Bücher. In ihren Werken geht es häufig um ihr Leben und ihre Herkunft.