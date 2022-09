Die Reallöhne sinken heuer sehr stark

Die Arbeitnehmer in Österreich werden heuer Reallohnverluste hinnehmen. Sie werden rund 4 Prozent weniger Geld in der Tasche haben. Das ist der größte Verlust an Kaufkraft seit den 1960er-Jahren, ergibt eine Berechnung der EU-Kommission. Das hat das Momentum Institut erklärt. Grund ist die hohe Inflation. Sie ist höher als die Lohnerhöhungen, die im Vorjahr ausgehandelt wurden.