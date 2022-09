Zugang zur Warteschlange für Queen-Sarg gesperrt

In London wollen sich Tausende Menschen von Queen Elizabeth II. verabschieden. Der Andrang war am Freitag so groß, dass der Zugang zur Warteschlange für mindestens 6 Stunden geschlossen wurde. Gäste wurden gebeten sich so lange nicht anzustellen, bis die Warteschlange wieder geöffnet wird.