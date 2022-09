Von der Leyen will Ukraine weiter unterstützen

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Mittwoch eine große Rede zur Lage der Europäischen Union in Straßburg gehalten. Sie hat dabei der Ukraine weitere Unterstützung zugesichert. Russland kann nicht mit einer Aufhebung der EU-Sanktionen rechnen, so von der Leyen. Zur Unterstützung der Ukraine will von der Leyen wieder in die Ukraine reisen und sich mit Präsident Wolodymyr Selenskyj treffen.