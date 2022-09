Erstes Wolfsrudel in Kärnten gesichtet

In Kärnten gibt es offenbar das erste Wolfsrudel. Im Internet gibt es derzeit ein Video, auf dem man 5 Wolfswelpen sieht. Es wurde vor 2 Wochen im oberen Drautal im Bezirk Spittal an der Drau von einer Urlauberin aufgenommen. Das Video dürfte laut einem Wildtierexperten auch echt sein. Spuren auf einem gerissenen Tier deuten nämlich darauf hin, dass 2 Wölfe in der Gegend schon Nachwuchs haben.