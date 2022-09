Vom Gesetz her ist das Staatsoberhaupt also theoretisch sehr mächtig. In der Realität beschränkt sich der Präsident aber auf seinen politischen Einfluss im Hintergrund. Er verzichtet also auf seine Rolle. Der Bundespräsident vertritt Österreich aber bei Besuchen im Ausland. Sein Büro hat der Bundespräsident in der Hofburg in Wien.