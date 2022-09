Alexander Van der Bellen ist derzeit Bundespräsident

Der derzeitige Bundespräsident von Österreich heißt Alexander Van der Bellen. Er ist 78 Jahre alt. Van der Bellen ist zwar in Wien geboren, wuchs aber in Tirol auf. Später arbeitete er als Finanz-Professor an der Universität in Innsbruck, wechselte dann aber an die Universität in Wien. 1997 übernahm Van der Bellen den Vorsitz der Grünen Partei. 2008 trat er als Grünen-Chef zurück. 2017 gewann er die Wahl des Bundespräsidenten. Nun bewirbt er sich um eine 2. Amtszeit.