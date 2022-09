Gerald Grosz wurde in Graz geboren, er ist 45 Jahre alt. So wie Rosenkranz begann er seine politische Karriere bei der FPÖ. 2005 wechselte er aber zum BZÖ. Von 2013 bis 2015 war er BZÖ-Chef. Sein Wahl-Spruch ist: Make Austria Grosz again. Übersetzt bedeutet das soviel wie: Macht Österreich wieder groß. Statt dem Wort groß verwendet er seinen Nachnamen. Er erinnert damit an den Spruch des früheren US-Präsidenten Donald Trump.