Der Tag der Wahl und wie man wählen geht

Jeder Österreicher, der wählen darf, bekommt ungefähr 2 Wochen vor der Wahl einen Brief zugeschickt. Darin steht, wo das Wahllokal ist und wann es geöffnet ist. Oft ist das in einer Schule oder am Gemeindeamt. Am Wahltag geht man dann dorthin, zeigt den Wahlhelfern seinen Ausweis und bekommt einen Wahlzettel. Damit geht man in die Wahl-Kabine. Dort ist man ganz alleine, denn wen man wählt ist geheim. Die Wahl ist also geheim, persönlich und frei.