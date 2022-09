Im Osten von Österreich hat die Schule wieder begonnen

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland hat am Montag die Schule wieder begonnen. Davon sind 490.000 Schüler in Österreich betroffen. Diesmal gibt es zum Schulstart keine allgemeine Corona-Testpflicht. Masken müssen auch keine mehr getragen werden. Allerdings können bei Ansteckungen auch von Direktoren für bis zu 2 Wochen Coronatests und Masken angeordnet werden.