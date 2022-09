Die Pfleger sagen, dass die Köpfe ihre eigenen Persönlichkeiten haben. Manchmal sind sich die Köpfe uneinig, in welche Richtung sie gehen sollen. In der freien Natur hätte die Schildkröte nicht lange überlebt. Wenn Feinde angreifen, zieht sich eine Schildkröte zum Schutz in ihren Panzer zurück. Das Tier hat aber wegen der 2 Köpfe leider nicht genügend Platz in ihrem Panzer.