Wien erhält 2 Milliarden Euro für Wien Energie

Das Bundesland Wien und führende österreichische Politiker haben sich auf eine Unterstützung für den Energieversorger Wien Energie geeinigt. Wien Energie beziehungsweise die Wiener Stadtwerke sind in finanzielle Not geraten. Nun wird das Bundesland Wien von Österreich einen Kredit von über 2 Milliarden Euro erhalten. Wien Energie will nun die Wien-Energie-Handelsgeschäfte ab 2020 offenlegen.