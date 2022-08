Keine Testpflicht und Maskenpflicht zum Schulstart heuer

Der Start des Schuljahrs 2022/2023 wird ohne verpflichtende Tests und Maskenpflicht beginnen. Wie in allen anderen Bereichen müssen wir in Schulen lernen mit Corona zu leben, sagte Bildungsminister Martin Polaschek. Das Bildungsministerium empfiehlt aber freiwillige Tests. Außerdem werden in der ersten Schulwoche am Montag, Dienstag und am Mittwoch Antigentests angeboten. Für die 2. Schulwoche können Schüler auf Wunsch 3 Antigentests für zuhause mitbekommen.