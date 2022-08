Zwillingstürme in Indien gesprengt

In Indien sind am Sonntag in der Nähe der Hauptstadt Neu Delhi 2 Hochhäuser gesprengt worden. Die rund 100 Meter hohen Zwillingstürme standen inmitten dicht besiedeltem Gebiet. Ein Gericht ordnete die Sprengung der beiden Hochhäuser an, weil sie illegal gebaut wurden. Der Bauunternehmer verletzte nämlich viele Bauvorschriften. In die gesprengten Gebäude waren nie Bewohner eingezogen.