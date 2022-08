Wieder MTV Video Music Awards verliehen

Am Sonntagabend sind in New York die berühmten MTV Video Music Awards verliehen worden. US-Sängerin Taylor Swift gewann dabei den Preis für das beste Video des Jahres. Die 32-Jährige gewann mit ihrem Lied "All Too Well" (Taylor's Version) auch die Preise für die beste Regie und für das beste Langspiel-Musikvideo. Bei ihrer Dankesrede kündigte sie auch ihr neues Album an, welches im Oktober veröffentlicht wird.