Eine Frau starb bei einem Busunfall in der Steiermark

Am Dienstag in der Früh ist in der Steiermark eine 63-jährige Frau bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. 5 Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Ein Kleinbus aus Rumänien war von der regennassen Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war gegen eine Böschung geprallt.