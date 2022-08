Bundespräsident Van der Bellen verletzte sich beim Wandern

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich am Sonntag beim Wandern leicht verletzt. Er rutschte bei einer Bergwanderung am Kaunergrat in Tirol ab. Cobra-Beamte hatten ihn bei der Wanderung begleitet. Sie brachten ihn in ein Krankenhaus. Van der Bellen erlitt Abschürfungen und eine leichte Gehirn-Erschütterung. Zur Sicherheit verbrachte er die Nacht im Krankenhaus.