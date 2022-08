Auch Tassilo Wallentin will Bundespräsident werden

Am 9. Oktober findet in Österreich die Bundespräsidenten-Wahl statt. Auch der Wiener Anwalt Tassilo Wallentin will für das Amt als Bundespräsident kandidieren. "Ich trete an, um zu gewinnen", sagte er bei seinem ersten Medienauftritt am Montag. Eigentlich wollte er mit der Unterstützung der FPÖ als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen. Daraus wurde aber nichts.