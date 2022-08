Mann in der Steiermark wollte Großeltern töten

Ein 21-jähriger Mann in der Steiermark hat am Samstag versucht seine Großeltern zu töten. Zuerst ging er mit einem Küchenmesser auf seine Großmutter los. Der Großvater stellte sich dazwischen und wurde dabei an der Hand verletzt. Die Großmutter hatte Schnittverletzungen im Gesicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.