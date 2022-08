Bahn-Unterbrechungen wegen Unwettern in Österreich

Wegen der Unwetter in Österreich gibt es Bahn-Unterbrechungen und Probleme bei der Stromversorgung. Am Donnerstag wurde der gesamte Bahn-Verkehr in Kärnten, Osttirol und der Steiermark gestoppt. Ursache war ein Ausfall der Stromversorgung. Auch Oberleitungen wurden durch umgestürzte Bäume beschädigt. Am Freitag waren einige Bahn-Strecken noch gesperrt, etwa von Leoben in der Steiermark nach Friesach in Kärnten.