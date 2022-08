Aus der Seine geretteter Belugawal gestorben

Im Fluss Seine in Frankreich hat sich ein Belugawal verirrt. Er saß seit Freitag in einer Schleuse fest und war schon sehr geschwächt. In der Nacht auf Mittwoch versuchten Einsatzkräfte den Wal zu befreien. Sie hoben den 4 Meter langen und rund 800 Kilogramm schweren Belugawal mit einem Netz und einem Kran aus der Schleuse.