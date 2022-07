Schwere Unwetter in Tirol und Kärnten

Am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag hat es in einigen Teilen Österreichs wieder schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen waren das Tiroler Stubaital und Teile Kärntens. Im Kärntner Mölltal riss eine Mure eine ganze Straße weg. 3 Autos wurden von der Mure erfasst und teilweise mitgerissen. Die Insassen konnten sich aber alle selbst befreien und blieben unverletzt.