Keine Quarantäne mehr in Österreich bei Corona-Infektion

Ab 1. August gibt es in Österreich keine Quarantäne-Pflicht mehr für Corona-Infizierte. Das zeigt eine neue Verordnung. Wenn sich Menschen mit Corona nicht krank fühlen, dürfen sie also das Haus verlassen. Infizierte können dann auch in die Arbeit gehen. Sie müssen aber immer eine FFP2-Maske tragen, außer sie sind im Freien oder können 2 Meter Abstand halten.