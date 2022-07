Charles Leclerc gewann das Formel-1-Rennen in Spielberg

Charles Leclerc aus Monaco hat am Sonntag das Formel-1-Rennen in Österreich gewonnen. Der Ferrari-Fahrer siegte auf dem Red Bull Ring in Spielberg vor Max Verstappen aus den Niederlanden. Dabei hatte Red-Bull-Pilot Verstappen noch am Samstag das Sprint-Rennen in Spielberg gewonnen. Verstappen galt eigentlich als Favorit bei diesem Rennen.