46 tote Migranten in einem Lkw in Texas gefunden

Grausiger Fund im US-Bundesstaat Texas: In einem Lkw im Großraum von San Antonio sind am Montag 46 tote Migranten entdeckt worden. 16 Überlebende wurden in Krankenhäuser gebracht. Dabei handelte es ich um 12 Erwachsene und 4 Kinder. Die überlebenden Menschen waren von der Hitze sehr geschwächt. In San Antonio herrschten am Montag Höchsttemperaturen um 38 Grad.