Villacherin beim Klettern in den Tod gestürzt

Eine 53-jährige Kärntnerin aus Villach ist auf einer Klettersteig-Tour abgestürzt und tödlich verunglückt. Das Unglück passierte am Donnerstag am Falkert in Kärnten. Laut Polizei wollte gerade ein Bekannter ein Foto von der Frau machen als sie 150 Meter abstürzte.