Wien ist wieder die lebenswerteste Stadt der Welt

Jedes Jahr wählt die britische Zeitschrift "The Economist" die lebenswertesten Städte der Welt. Lebenswert ist eine Stadt, wenn man dort gut und angenehm leben kann. Die Zeitschrift hat sich wieder 140 Städte auf der ganzen Welt angeschaut. Nummer 1 ist Wien. An 2. und 3. Stelle liegen die Städte Kopenhagen in Dänemark und Zürich in der Schweiz.