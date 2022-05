Kind in Graz mit Messer verletzt, Mutter festgenommen

Am Dienstagvormittag ist ein 5-Jähriges Kind in Graz mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Verdächtigt wird die 42-jährige Mutter des Buben. Die Frau läutete mit blutverschmierten Händen an der Tür der Nachbarin und bat, mit ihrer Mutter in der Slowakei telefonieren zu können.