Vor der Tat soll der junge Mann in der Wohnung auf seine Großmutter geschossen haben. Anschließend fuhr er mit dem Auto zur Schule. Dabei verursachte er auch einen Unfall, bevor er mit einer Schutzweste und Waffen in die Schule ging. In den USA kommt es regelmäßig zu Gewalttaten mit Waffen. Dort sind Waffen auch vergleichsweise einfach zu bekommen, was viele Menschen kritisieren. Trotzdem wurden die Waffengesetze in den USA seit langem geändert.