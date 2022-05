Heuer schon 8 Kinder durch Fensterstürze verletzt

In Wien ist am Dienstag ein 3-jähriger Bub aus einem Fenster gestürzt, in Linz passierte am Mittwoch ein ähnlicher Vorfall mit einem 2-jährigen Mädchen. Beide Kinder wurden schwer verletzt. Insgesamt sind heuer in Österreich schon 8 Kinder im Kleinkindalter aus Fenstern gestürzt. Alle Ereignisse liefen ähnlich ab. Die Kinder gelangten immer ans Fenster, bevor die Eltern oder Geschwister reagieren konnten.