Wiener Stadtstraßen-Baustelle nach Besetzung geräumt

In Wien ist der Bau einer neuen Straße geplant. Die so genannte Stadtstraße soll im Norden Wiens gebaut werden. Es gibt jedoch viel Kritik an den Plänen und es gab deswegen auch schon Protest-Camps. Damit wollen die Gegner der Straße die Bauarbeiten verhindern. Bereits im Februar wurde ein Camp geräumt.