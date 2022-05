100 Millionen Vertriebene weltweit

Weltweit ist die Zahl der vertriebenen Menschen auf über 100 Millionen gestiegen. So viele Vertriebene gab es noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Durch den Ukraine-Krieg und andere Konflikte ist diese Zahl gestiegen, wie die UNO-Flüchtlings-Organisation UNHCR am Montag mitteilte.