Bei mehreren Wirbelstürmen starben in den USA mindestens 94 Menschen

Am Samstag sind in den USA etwa 30 Tornados durch mehrere Bundesstaaten gezogen. Tornados sind Wirbelstürme, die große Schäden anrichten können. Bei der Katastrophe sind bisher mindestens 94 Menschen gestorben. Das gaben die US-Behörden am Sonntag bekannt. Sie rechnen mit weiteren Toten, denn die Chance, noch Überlebende zu finden wird immer geringer. US-Präsident Joe Biden sprach von einer der schlimmsten Serien von Wirbelstürmen in der Geschichte der USA.