Laut EU bis zu einer Million Krebs-Fälle wegen Corona nicht entdeckt

Wegen der Corona-Krise sind in der EU laut Schätzungen bis zu eine Million Fälle von Krebs-Erkrankungen nicht entdeckt worden. Der Grund dafür war, dass die Krise die medizinische Versorgung in der EU stark gestört hat. Das ergab ein Bericht der EU-Kommission. Damit droht in der EU ein großer Rückschlag bei der Krebs-Bekämpfung.