Inderin Harnaaz Sandhu ist "Miss Universe 2021"

In der Nacht auf Montag ist in Israel die "Miss Universe 2021" gewählt worden. Der Miss-Universe-Wettbewerb ist ein internationaler Schönheitswettbewerb, der einmal im Jahr stattfindet. Heuer hat die 21-Jährige Harnaaz Sandhu aus Indien gewonnen. Die Schauspielerin setzte sich gegen insgesamt 79 Mitbewerberinnen aus verschiedenen Ländern durch.

© APA/AFP

Sandhu arbeitete bisher auch gemeinsam mit ihrer Mutter, einer Frauenärztin, in Gesundheitscamps für Frauengesundheit. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne, macht Yoga, kocht, reitet und spielt Schach. Die 70. "Miss Universe"-Wahl fand um 3.00 Uhr Ortszeit statt. So konnte die Veranstaltung in den USA live zur Hauptsendezeit ausgestrahlt werden.