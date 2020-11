Rechtsanwälte klagen gegen Schul-Schließungen

Facebook

Die Rechtsanwälte meinen, dass es keine guten Gründe für die Schul-Schließungen gibt. Denn es gebe keinen Beweis, dass Schulen zur Verbreitung des Corona-Virus beitragen. Die Gesundheits-Experten waren daher gegen Schul-Schließungen. Der Verfassungs-Jurist Heinz Mayer glaubt deshalb, dass die Klage gute Chancen hat.

Erklärung: Verfassungs-Gerichtshof

Der Verfassungs-Gerichtshof (kurz VfGH) ist eines der wichtigsten Gerichte in Österreich. Er überprüft zum Beispiel, ob Gesetze gegen die österreichische Verfassung verstoßen. Die Verfassung ist nämlich das höchste aller Gesetze in einem Land. Darin stehen zum Beispiel die Rechte für alle Bürger und Bürgerinnen. In der Verfassung steht auch, was Politiker dürfen und was sie nicht dürfen.