Besonders viele Corona-Tote in Heimen

Derzeit sterben wieder mehr Menschen durch das Corona-Virus. Besonders viele davon sterben in Altersheimen und Pflegeheimen. 53 Prozent der Corona-Todesfälle in Heimen sind allein in den letzten 40 Tagen passiert. Das ist der Durchschnitt von ganz Österreich. Insgesamt starben in diesem kurzen Zeitraum 323 Menschen in Heimen.

Es gibt aber je nach Bundesland große Unterschiede. Im Burgenland starben alle Corona-Toten in Heimen in den letzten 40 Tagen. In Niederösterreich waren es 91 Prozent und in Oberösterreich 82 Prozent. Die niedrigste Corona-Sterblichkeit in Heimen hatte in dieser Zeit Vorarlberg mit 27 Prozent.