Dominic Thiem gewann in London gegen Rafael Nadal

Dominic Thiem hat beim Finale der Tennis-Welttour in London gegen Rafael Nadal aus Spanien gewonnen. Österreichs bester Tennis-Spieler besiegte Nadal beim Treffen der weltbesten Tennis-Spieler des Jahres in 2 Sätzen. Danach verlor der Russe Andrej Rublew gegen Stefanos Tsitsipas aus Griechenland. Dadurch ist Thiem bereits für das Halbfinale qualifiziert.

© APA (AFP)

Dominic Thiem hatte am Sonntag Tsitsipas in 3 Sätzen besiegt. Am Donnerstag spielt Thiem in seinem letzten Gruppenspiel gegen Rublew. Im Vorjahr schaffte Thiem es ins Endspiel beim Finale der Tennis-Welttour.