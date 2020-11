Weniger Einbürgerungen in Österreich durch Corona-Krise

Durch die Corona-Krise ist die Zahl der Einbürgerungen in Österreich gesunken. 2020 hat es in den ersten 9 Monaten 6.336 Einbürgerungen gegeben, im selben Zeitraum im Jahr 2019 waren es noch 7.610. Das geht aus einem Bericht der Statistik Austria hervor.

Mehr als ein Drittel der neuen Staatsbürger in diesem Jahr ist auch in Österreich geboren. Mehr als die Hälfte der Neu-Eingebürgerten kommt aus einem von 8 Ländern. Die meisten davon kommen aus Bosnien und Herzegowina, Serbien und der Türkei. Mehr als die Hälfte der Eingebürgerten ist Frauen.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen oder wie die Wirtschaft in Österreich läuft.