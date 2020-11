Über 100 Corona-Tote in Österreich in 24 Stunden

Zum ersten Mal seit dem Beginn der Pandemie hat es in Österreich mehr als 100 Corona-Tote in 24 Stunden gegeben. Von Dienstagvormittag bis Mittwochvormittag starben 109 Menschen an einer Corona-Infektion. Bisher sind in Österreich insgesamt 2.054 Menschen am oder mit dem Corona-Virus gestorben.