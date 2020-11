Joe Biden kommt dem Sieg bei der US-Wahl näher

Am Freitag am frühen Nachmittag war immer noch nicht klar, wer die Präsidentschafts-Wahl in den USA gewonnen hat. In mehreren Bundesstaaten wurden immer noch Stimmen ausgezählt. Joe Biden lag aber gegen Präsident Donald Trump in Führung. Im wichtigen Bundesstaat Pennsylvania konnte er Trump überholen.