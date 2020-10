Wiener SPÖ geht mit den NEOS in Koalitions-Verhandlungen

In Wien könnte es zum ersten Mal eine Regierung aus den Parteien SPÖ und NEOS geben. Denn die SPÖ wird mit den NEOS in Regierungs-Verhandlungen gehen. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag gesagt. Ludwig sagte, dass man einen mutigen, neuen Weg gehen will. 10 Jahre lang regierte die SPÖ mit den Grünen in Wien.